Biellese cade col Ticino, Gaglianico cala il poker: si riaprono i campionati di Eccellenza e Seconda

Campionato di Eccellenza riaperto. Sconfitta amara per la Biellese, superata 3 a 1 dalla diretta rivale del RG Ticino: ora, è di un sol punto la distanza tra le due formazioni. Ad approfittarne anche il Borgaro, a valanga sull’Aygreville (5-1), con tre punti di svantaggio dalla testa del girone. Domenica positiva per il Città di Cossato, che si impone 2 a 0 in casa sul Verbania.

In Promozione giornata nera per le squadre biellesi, eccezion fatta per la Chiavazzese, uscita indenne nella sfida con Bianzé: 2-0 lo score finale. Al tappeto, invece, Ceversama (1-0 con Dufour Varallo), Fulgor Ronco Valdengo (3-0 con Bellinzago) e Vigliano (1-0 con Valduggia). In Prima Categoria, Valdilana Biogliese si aggiudica i tre punti nel derby con Ponderano: successo che vale la 3° posizione. Grande prova anche per la Valle Cervo Andorno, che cala il 2-0 sul Gattinara.

Infine, in Seconda, forte scossone nei piani di classifica, grazie al poker esterno del Gaglianico rifilato ai danni della capolista Carpignano. Anche qui le distanze sono di appena un punto. Seguono Torri Biellesi e Valle Elvo, entrambe vittoriose con San Nazzaro Sesia e Romagnano. Solo un pari per La Cervo sull’ostico campo del River Sesia mentre il Pollone viene travolto in casa 5 a 0 dal Bettole.