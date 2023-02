I risultati di In Sport Biella piscina Rivetti-Dynamic Sport

In Sport Dynamic Biella mette la quinta e si qualifica ai play off per la serie b

Vittoria di prestigio per il team In Sport Dynamic Biella, che batte 10-6 Aquarium Torino e conquista così la qualificazione ai play off nel campionato di serie C Pallanuoto Italia Master Over 22. Quella ottenuta a Pavia è la quinta vittoria su altrettante partite, che consegna al team allenato da Luca Casanova la possibilità di giocarsi la promozione in serie B. Due reti per Gabriele Blotto, una per e Jonas Bertazzo, una per Andrea Blotto, Mirko Mazzoli, Jonas Bertazzo, Andrea Blotto, Lorenzo Fentini, Matteo Negri, Stefano Massaro, Andrea Chiorboli e Remo Marfisi.

La classifica: In Sport Dynamic Biella 15 (5 giocate), Acquarè Franciacorta 11 (6),

PN Quanta Club 9 (5), Team Lombardia Rho 8 (5), Arese 7 (5), Treviglio 5 (6), Acquarium Torino 4 (5), Milano 4 (6), Bollate 4 (5). Biella tornerà in vasca domenica a Busto contro Sg Arese Old.

Under 16 batte Novara e concede il bis

Bella vittoria per il team under 16 Dynamic In Sport Biella, che domenica ha battuto 15-6 Novara alla piscina monumentale di Torino, conquistando il secondo successo in tre partite stagionali. Per la squadra di coach Mirko Remorini: 4 reti di Mosca e Molinatti, 3 di Monteleone, 2 per Stefano Raise, una a testa per Ciaravino e Riccardo Raise. In formazione anche Vittorio Todaro, portiere, Rossi, Scaramella, Germinetti, Fabbro, Rainero, Giacomo Todaro, Brunago e Bolla. La classifica: Aquatica, Torino 81 giallo 9 (3 giocate), Dynamic In Sport 6 (3), Torino 81 blu 3 (3), Dinamica, Novara 0 (3). Prossimo turno domenica, sempre alla monumentale, con inizio alle 13.30 contro Aquatica Torino.

Campionati regionali master, a Torino sette medaglie per In Sport Biella

Si sono svolti domenica scorsa alla piscina monumentale di Torino i campionati regionali master di nuoto. Per la In Sport Biella in gara cinque atleti, allenati dal tecnico Loris Zapparoli. Piazzamenti sul podio regionale per: Enrico Moschin, secondo nei 400 e negli 800 stile libero master 50, Paolo Rapacchiale, primo nei 200, secondo nei 100 rana master 40, Francesca Guabello, prima nei 50 e nei 100 stile libero master 40, Alessandro Di Manna, secondo nei 100 stile libero master 40. In gara anche Alberto Blotto, sesto nei 50 e 100 stile libero master 55.