Asd Mushin: esami e raduno di Karate Do

Le ultime due settimane sono state molto movimentate per l'Asd Mushin di Valle Mosso (BI).

Si inizia a fine gennaio, dove tutte le cinture nere (tra cui diversi allenatori e istruttori) vengono invitate a dirigere un'intera lezione insegnando un kata (forma di combattimento prestabilita eseguita a vuoto per la memorizzazione e il lavoro tecnico immaginando uno o più avversari) di livello superiore; alcuni già con una certa esperienza in quanto seguono corsi in maniera indipendente e altri alla prima occasione di dirigere una lezione. Oltre a loro, tra i partecipanti numerosi studenti di grado più basso che, nonostante la difficoltà tecnica riscontrata nelle forme di livello superiore, hanno lavorato in modo superlativo , quasi inaspettato.

Al termine di queste due settimane di lezioni quotidiane, sabato 11 febbraio, si sono tenuti gli esami di passaggio di grado, dove si sono raggiunti nuovi piccoli ma importanti traguardi con 12 cinture gialle, 5 c. arancio, 4 c. verdi , una c. blu e 8 c. marroni.

Per concludere le due intense settimane, nella giornata di domenica 12 febbraio si è tenuto il tradizionale raduno di recupero che consiste in quattro ore di allenamento ; essendo organizzato per recuperare le ore di lezione perse a causa delle festività natalizie, l'evento si è svolto in modo gratuito.

In apertura della manifestazione, la suggestiva cerimonia di consegna dei nuovi gradi e dei rispettivi diplomi; alla giornata hanno partecipato quasi 40 atleti a partire dai 6 anni fino ai 70. Ovviamente l'allenamento si è svolto in gruppi divisi per età e grado. Per restare in linea con le due settimane precedenti allenatori e istruttori, a rotazione, hanno diretto parte della lezione.

Come sempre, gli occhi ricchi di soddisfazione, non solo per gradi appena acquisiti, ma anche per il lavoro svolto nelle quattro ore, hanno confermato il successo della giornata !!! Un inizio del 2023 ricco di energia!!!