Scacchi, Lorenzo Bardone vince l'Interprovinciale di Trieste e Gorizia

Non è mai facile partire da favorito in un torneo, dovendo confermare anche alla fine il proprio numero uno di tabellone e avendo così tutto da perdere (non solo punti Elo).

Il Maestro biellese Lorenzo Bardone è però riuscito a confermarsi vincendo il Campionato Interprovinciale di Trieste e Gorizia, disputato nel capoluogo friulano durante l’ultimo fine settimana di gennaio. La vittoria è arrivata con un punto e mezzo di vantaggio su un gruppo di sei giocatori e ha comunque portato con sé un gruzzoletto di dieci punti Elo.

Dopo i primi due turni, in cui Bardone ha avuto ragione senza grossi problemi contro avversari sulla carta più deboli, al terzo il socio dello Scacchi Club Valle Mosso si trovava in vantaggio, ma con poco tempo rimanente sull’orologio. Provando a metterlo in difficoltà, il suo avversario iniziava a rispondere velocemente, finendo però per sbagliare e consegnare così la partita.

L’incontro decisivo era il quarto contro Filippo Camana, numero tre di tabellone (Elo 1994): Lorenzo partiva bene, ma il suo avversario trovava il modo di riportare in parità l’incontro con un bel sacrificio di pedone. Lorenzo doveva allora impegnarsi per trovare uno scambio di pezzi favorevole che portava l’incontro in un finale di Donne vinto. All’ultimo turno per Bardone era sufficiente una patta, ma un errore in apertura del suo avversario (già incontrato un paio di mesi fa, quando gli aveva imposto la divisione dei punti) metteva in discesa la partita, permettendo così al Maestro nostrano di chiudere a punteggio pieno.