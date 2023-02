Niente impresa per Biella Rugby. Ma vince con Parabiago la beneficenza

Quando giochi contro la prima squadra della classifica, una squadra forte e completa, non puoi permetterti errori perché ti si ritorceranno contro. Oggi, a Parabiago, Biella ha commesso qualche errore di troppo e sbagliato qualche placcaggio concedendo di fatto ai padroni di casa di vincere senza troppe difficoltà aggiudicandosi anche il bonus mete. Dopo un minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto in Turchia, un quarto d’ora di equilibrio. Primi tre punti per Parabiago al piede, pareggiati a breve distanza. La prima meta arriva al 18’ ed è gialloverde: una bellissima azione su palla riscattata nei ventidue avversari con calcio a seguire.

Ramaboea recupera vicino alla linea di meta, allarga a Perez Caffe che schiaccia oltre la linea. Susperregui non trasforma, ma Biella è in vantaggio. Sarà l’unica volta negli ottanta minuti. Parabiago esagera e segna tre volte, trasformazioni incluse, prima dell’intervallo al quale si arriverà con il parziale di 24-8. Ripresa in favore di Biella che al 7’ segna la seconda meta: bellissima azione di Susperregui che batte due avversari sulla linea, e ricicla per Haedo che segna. Questa volta Susperregui trasforma. Una meta trasformata e un piazzato in favore di Parabiago ed è il momento della terza meta gialloverde: buona pressione difensiva di Biella che riesce a recuperare l’ovale e lo ricicla vicino all’area di meta prima di recuperarlo. Calcio di punizione giocato veloce, palla per Ledesma che conclude l’azione oltre la linea. Susperregui trasforma il 34-22.

A cinque minuti dalla fine, Parabiago conquista gli ultimi tre punti grazie a un penalty per il definitivo 37-22. Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che è riuscita ad imporre il proprio gioco, ma sono anche molto contento per come i ragazzi hanno affrontato la sfida e per come hanno giocato alcuni palloni in fase offensiva riuscendo ad essere pericolosi e a mettere in difficoltà il nostro avversario. Abbiamo perso sulla difesa: troppi placcaggi sbagliati e qualche salita difensiva errata hanno permesso a Parabiago di arrivare con troppa facilità a segnare punti. Dobbiamo assolutamente migliorare sul piano difensivo, ci lavoreremo nei prossimi giorni. A questo aggiungo anche i due infortuni subiti tra i nostri trequarti nel primo tempo che ci hanno costretti a rivoluzionare la formazione, mi auguro siano comunque situazioni di facile risoluzione”.

Al termine della partita, Rugby Parabiago e Biella Rugby hanno messo in palio una maglia firmata da tutti i giocatori della squadra di appartenenza, per una lotteria i cui proventi andranno a sostenere ‘In Viaggio con Fede’, l’associazione a scopo solidale e benefico nata dalla tragedia occorsa recentemente a Federico Doga, figlio di Daniele Porrino biellese di nascita, ora allenatore di Rugby Parabiago.

Campionato di Serie A, XIII Giornata

Rugby Parabiago v Biella Rugby 37-22 (24-8)

Marcatori: p.t. 8’ cp. Silva (3-0); 16’ c.p. Susperregui (3-3); 18’ m. Perez Caffe n.t. (3-8); 22’ m. Silva tr. Silva (10-8); 25’ m. Galvani tr. Silva (17-8); 40’ m. Cucchi tr. Silva (24-8). s.t.: 7’ m. Haedo tr. Susperregui (24-15); 10’ m. Silva tr. Silva (31-15); 15’ cp. Silva (34-15); 22’ m. Ledesma tr. Susperregui (34-22); 35’ cp. Silva (37-22).

Rugby Parabiago: Palazzini; Calosso, Albano (72’ Cortellazzi), Cucchi, Vitale (75’ Baudo); Silva, Zanotti (41’ Coffaro); Galvani, Schlecht (cap.) (67’ Tolasi), Messori; Loretoni (47’ Hala), Bertoni; Polio Martinez, Fusco, Catalano (41’ De Vita) (64’ Strada). All. D. Porrino.

Biella Rugby: Foglio Bonda (35’ Cerchiaro); Travaglini, Ramaboea, Ongarello, Scalerandi (41’ Besso); Susperregui, Della Ratta; Haedo (61’ Righi), Perez Caffe (76’ Mondin), Mafrouh (45’ Vezzoli); G. Loretti (63’ L. Loretti), Panaro (cap.); Vaglio Moien (71’ Vecchia), Ledesma, Panigoni (47’ Braglia). All. Benettin

Arb. Giorgio Sgardiolo (Rovigo) AA1 Chiappa AA2 Cilione Cartellini: 33’ giallo a Susperregui (Biella Rugby)

Calciatori: Silva Soria (Rugby Parabiago) 7/8; Susperregui (Biella Rugby) 3/4

Note: Campo in discrete condizioni, giornata soleggiata, temperatura primaverile, circa 800 spettatori

Punti conquistati in classifica: Rugby Parabiago 5, Biella Rugby 0

Player of the Match: Cucchi (Rugby Parabiago)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 13: Asd Rugby Milano – I Centurioni 30-15; Rugby Noceto – Pro Recco 48-7; Cus Genova – Cus Milano 0-29; Rugby Parabiago - Biella Rugby 37-22; VII Rugby Torino - Rugby Parma 22-17.

Classifica. Rugby Parabiago punti 46; Rugby Noceto 41; Cus Milano e I Centurioni 38; Rugby Parma e Asd Rugby Milano 33; VII Rugby Torino 31; Biella Rugby 29; Amatori Alghero 17; Cus Genova 7; Pro Recco 5.