Il tennistavolo tiene alta la bandiera della Polisportiva Vigliano

Giovedì 9 febbraio nella Palla San Quirico di Vigliano, rocca forte della squadra di tennistavolo, si sono disputate le partite della 3^ giornata di ritorno del Campionato Regionale serie D1 e D3. Risultati positivi e incoraggianti per entrambe le formazioni.

La D3, dopo la netta sconfitta dell’andata contro Torino, riesce ad avere delle buone prestazioni da parte di tutti i componenti : Edoardo Dal Pio Luogo, Elos Marino, Giacomo Cenedese, Federico Villa, capitanati da Vittorio Toniolo. Due punti ottenuti da Cenedese e uno da Marino, sancisce alla fine un bel risultato di parità: 3 a 3 ! Rimane un po' il rammarico di aver potuto fare di più !

Si sale però in classifica al 4^ posto. Un risultato impensabile all’inizio del campionato, tenendo conto della giovane età e poca esperienza dei ragazzi! La D1, targata Studio Loro, composta da Alessio Boggiani, Emanuele Gritti e Adrian Panaite, dopo un inizio in salita con TT Enjoy Torino, prendono l'iniziativa e tagliano il traguardo vittoriosi, col risultato finale di 4 a 2. Una vittoria che consolida il 2^ posto nel girone! La prossima settimana trasferta impegnativa per le due squadre del Tennistavolo Vigliano contro TT Coumba Freide Aosta.