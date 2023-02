Basket femminile, la Bonprix Bfb asfalta anche Arona

Il primo quarto si apriva con un immediato canestro di Trucano, salvo poi rallentare e giocare con il freno a mano tirato. Ritmo basso e tanti errori fissavano il risultato dopo i primi 10 minuti sul 14 a 10 Biella.Non cambiava il ritmo nella seconda frazione. Biella teneva sempre a distanza Arona, ma il punteggio non decollava. La frazione si chiudeva sul 26 a 18.Finalmente la Bonprix BFB cambiava velocità nel terzo periodo. Piano piano si rivedevano le giocate che le ragazze biellesi sanno fare e veniva piazzato il break che portava Biella all'inizio dell'ultima frazione in vantaggio 45 a 24.Nell'ultimo quarto le biellesi giocavano sul velluto, amministrando il vantaggio e mettendo in campo le ragazze più giovani. Il march si concludeva con un vantaggio biellese di 30 punti e con la BFB che riprendeva la marcia vincente che l'ha accompagnata per tutto il campionato.

Ancora un turno e poi inizierò la seconda fase contro le forti squadre torinesi. Giovedì prossimo la Bfb sarà in trasferta sul difficile parquet di Alessandria, terza forza del campionato e lanciatissima verso i playoff

BONPRIX BFB - LEICA ARONA:65 - 35.

Bfb: Ceria, Habti 6, Peretti, Lentini, Guzzon 10, Bravarone 4, Trucano 20, Tombolato 18, Raga 5, Strobino, Di Carlo 2, Bonacci. All. Bertetti. Ass.all. Riccini