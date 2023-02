Vigliano: Rubano il portafoglio di una donna in un negozio del Centro Commerciale. In corso la visione delle telecamere - foto repertorio

I Carabinieri stanno procedendo con la visione delle riprese delle telecamere del Centro Commerciale di Vigliano per rintracciare i borseggiatori che hanno sottratto il portafoglio, contenente 200 euro in contanti e documenti, di una donna di Borgosesia mentre faceva acquisti in uno dei negozi.

Amara sorpresa per la donna che giunta alla cassa ha scoperto di cosa era stata vittima. I sospetti ricadono su alcune persone che le si sono avvicinate fingendo di fare acquisti. Saranno i militari dell'arma eventualmente a confermarli procedendo alle verifiche di rito.