Nuovi corsi per Biella Trad APS

L'associazione Biella Trad APS, da decenni impegnata nella diffusione della musica e della danza tradizionale dell’area alpina e transalpina, propone due corsi di avvicinamento al bal folk ed alla danza tradizionale. Il balfolk è un fenomeno che coinvolge migliaia di giovani in tutta Europa che si ritrovano in piccole piazze, grandi città e in festival internazionali per condividere insieme la gioia di ritrovarsi grazie alla comune passione della danza.

L'associazione Biella Trad organizza nel mese di febbraio il corso Bal folk… ma che cos’è ? quattro appuntamenti per scoprire il bal folk, interessante realtà in crescita. Inoltre l'associazione, sempre attenta alla cultura del territorio, nei mesi di marzo e aprile proporrà un corso di danze piemontesi e alpine con particolare attenzione al repertorio occitano.

Gli incontri avranno luogo presso il salone polivalente di Vergnasco,(piazza Carlo Banino 1) tutti i martedì dalle ore 21 a partire dal 7 febbraio.

La prima lezione di prova è gratuita.

Per informazioni: associazionebiellatrad@gmail.com

https://associazionebiella.wixsite.com/biellatrad