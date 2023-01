Accertamenti in corso a Sagliano Micca circa la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto ieri mattina, 22 gennaio. A rimanere coinvolti un'auto guidata da un 47enne della Valle Cervo e uno scooter con a bordo un 28enne della zona.

Proprio quest'ultimo è rimasto contuso nell'impatto ed è stato portato in Pronto Soccorso per le cure del caso. Inoltre, sembra che abbiamo riportato ferite guaribili in 6 giorni. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.