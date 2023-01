Biella, auto in panne all'uscita della Superstrada: traffico rallentato (foto di M. Baù per newsbiella.it)

Traffico rallentato poco prima delle 11 di oggi, 23 gennaio, all'uscita della Superstrada in direzione del capoluogo di provincia. Stando alle informazioni raccolte, un'auto è rimasta in panne in prossimità dell'imbocco.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche gli agenti della Polizia Locale di Biella per l'assistenza e la gestione della viabilità, in attesa del carro attrezzi che rimuoverà il veicolo dalla carreggiata.