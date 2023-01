Utenze domestiche: consigli e suggerimenti utili per il risparmio energetico

A seguito del recente aumento delle tariffe applicate per la fornitura di energia, dal gas all’elettricità, la maggior parte degli utenti si trova a dover affrontare spese piuttosto consistenti e, di conseguenza, a ricercare soluzioni alternative, che permettano di abbattere i costi e di risparmiare.

In particolare, la necessità di ridurre la spesa si riferisce al riscaldamento, indispensabile in ogni abitazione e utilizzato spesso per diversi mesi all’anno, in particolare nelle zone dove il clima è più rigido. Senza dimenticare che, nella maggior parte dei casi, l’impianto di riscaldamento viene sfruttato anche per la produzione di acqua calda per uso domestico e famigliare.





Quali fattori influiscono sui consumi energetici in casa?



I metodi per risparmiare sui costi di gestione del riscaldamento sono diversi, e la scelta dipende dalle caratteristiche della propria abitazione e dalle necessità relative alla climatizzazione invernale.

In alcuni casi tali costi vengono incrementati dalla dispersione di calore dovuta ad un ambiente non sufficientemente isolato, con la conseguente esigenza di sostituire gli infissi, di realizzare una coibentazione o di applicare un rivestimento protettivo.

Anche la presenza di serramenti con vetrocamera contribuisce notevolmente ad ottimizzare il riscaldamento, evitando che le infiltrazioni di freddo causino difficoltà nel mantenere una temperatura interna gradevole.

Molto spesso, anche una caldaia piuttosto datata, oltre a costituire un fattore di rischio per la salute e per l’ambiente, consuma molto a fronte di una resa scarsa, con il risultato di costi piuttosto elevati e di una climatizzazione inadeguata. Sostituire un dispositivo obsoleto con una caldaia di ultima generazione, significa non solo incrementare il livello di comfort nella propria casa, ma anche ottenere una maggiore efficienza energetica, ridurre i consumi e abbassare i costi.

Per individuare il modello più adatto per le proprie necessità, il consiglio è quello di rivolgersi a realtà specializzate come Ingrado, che permette di usufruire di un servizio completo, che va dalla scelta della caldaia fino alla sua installazione, con la possibilità di ottenere assistenza e consulenza direttamente online, ricevendo un preventivo dettagliato e chiaro.





Sostituire la caldaia e risparmiare sui costi energetici



Una caldaia performante e sicura consente non solo di ottenere il clima ideale e di rendere l’ambiente abitativo confortevole, ma anche di abbattere i costi di gestione dell’impianto e di usufruire di interessanti bonus fiscali e sconti dovuti alla decisione di utilizzare un dispositivo ecosostenibile.

È importante valutare con attenzione quelle che sono le esigenze personali e abitative in fatto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda, al fine di individuare il modello di caldaia più adatto. Acquistare una caldaia è da considerarsi un vero investimento, per questo è fondamentale scegliere con attenzione, ed è indispensabile poter contare su un servizio della migliore qualità.

Un impianto di riscaldamento alimentato da una caldaia efficiente e dalle ottime prestazioni rende l’ambiente abitativo più confortevole e più salutare, elimina il rischio di diffondere nell’aria sostanze dannose dovute ad una combustione incompleta o non corretta e permette di ottimizzare al massimo i consumi, con il risultato di un considerevole risparmio economico.





Altri elementi da considerare per risparmiare



Per abbassare i costi di gestione dell’impianto di riscaldamento, è comunque consigliabile seguire diversi altri accorgimenti, indipendentemente dall’eventuale sostituzione della caldaia.

È importante verificare che non siano presenti perdite di acqua, anche minime, che potrebbero compromettere l’efficienza della caldaia, oltre a mantenere sotto controllo il consumo di acqua calda, sostituendo i rubinetti tradizionali con appositi miscelatori.

Nelle zone molto soleggiate, un’ottima idea potrebbe essere anche quella di ricorrere ad un impianto fotovoltaico, da affiancare al riscaldamento tradizionale, che può essere utilizzato per produrre acqua calda o addirittura per generare energia elettrica.