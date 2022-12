Lo Scacchi Club Valle Mosso omaggia l’Istituto Comprensivo Biella 3 con materiale scacchistico

Sabato 3 dicembre, presso la sede degli Scacchi Club di Valdilana - Valle Mosso, è avvenuta una consegna "speciale", come altrettanto "speciale" è sempre stato il Torneo di Fine Anno. Infatti l'ultimo appuntamento dell'anno solare si è sin dall'inizio contraddistinto per la finalità benefica che porta con sé: una parte del ricavato della manifestazione è stata in ogni edizione devoluta ad una associazione del territorio biellese impegnata nel sociale.

Nelle ultime edizioni si è invece passati a beneficiare quegli istituti scolastici che abbiano posto l'insegnamento degli scacchi tra i propri obiettivi. La decisione del Direttivo del circolo, per l'edizione numero 31 del Torneo, è caduta sull'Istituto Comprensivo Biella 3, dove l'attivazione di un corso di scacchi ha dato ottimi risultati, culminati nella partecipazione di alcuni ragazzi alle fasi regionali del Trofeo Scacchi Scuola (già Campionati Studenteschi), ottenendo un primo ed un terzo posto di squadra. Il Presidente Elisabetta Celitoso ha quindi consegnato alla Dirigente dell'I. C. Biella 3, Stefania Nuccio, una borsa contenente materiale scacchistico da utilizzare nelle lezioni. Presente anche Andrea Platinetti, istruttore F.S.I. e coordinatore del corso di scacchi.

Nel corso della consegna il Presidente ha voluto sottolineare l’importanza del gioco degli scacchi nelle scuole, soprattutto come crescita educativa e comportamentale dei ragazzi; insieme alla docente Nuccio si è quindi provato a gettare le basi per future collaborazioni, come ad esempio un torneo da organizzare insieme all’Istituto Comprensivo presso i locali scolastici.