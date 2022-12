Karate, ottimo test pre-mondiale per i cadetti Funakoshi

Nello scorso fine settimana il Team Funakoshi 1976 ha partecipato a Collegno alla gara interregionale “KARATE FOR CHRISTMAS”, ottimamente organizzata dal CSEN Piemonte. Gli atleti allenati dal maestro Damiano Rovatti si sono distinti per l’eccellente preparazione e sono tutti saliti sul podio conquistando 2 ori e 2 argenti.

Al suo debutto agonistico nella classe Esordienti, Matteo Milani ha ottenuto il secondo posto nei 53 kg., mentre negli Junior è tornato sul tatami dopo due anni di pausa forzata per infortunio extra-sportivo, Luca Zaramella che ha conquistato l’oro nei 55 kg. I Cadetti Davide Nuccio e Carlo Gozzi hanno potuto in questa gara effettuare l’ultimo test prima della Coppa del Mondo Giovanile WKF che li vedrà impegnati nel prossimo weekend: più che positivo il risultato, con prestazioni di elevato livello qualitativo. Dopo le eliminatorie hanno disputato la finale nei 57 kg: oro per Davide e argento per Carlo.