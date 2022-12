A Biella si presenta LINEA

Stasera, sabato 3 dicembre, alle 20.30 LINEA festival si presenta alla città di Biella, con il suo nuovo palcoscenico. L’evento è in programma al BI-BOx Art Space!

LINEA Festival nasce nel 2019 nel fermento culturale pugliese con l’obiettivo di allargare gli orizzonti dell’arte contemporanea e proporre una nuova visione di comunità attenta, partecipe ed attiva negli ambiti culturali, artistici e sociali.

LINEA Festival è un'iniziativa di: Apulia Center for Art and Technology, progetto “Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”. A cura di Giuseppe Magrone e Felice Berardi in collaborazione con BI-BOx.