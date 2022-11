Luca Rolli alla serata presentazione corso Scialpinismo del CAI

Lo sciatore e guida alpina Luca Rolli sarà l'ospite d'eccezione alla serata di presentazione del corso Scialpinismo del CAI. L'appuntamento è alle 21 il 15 dicembre presso l'Auditorium del Gruppo Sella.

Il 64° Corso di Sci Alpinismo di base SA1 è organizzato con lo scopo di fornire le conoscenze tecniche, l’esperienza, la passione e la sicurezza per affrontare la montagna innevata, usando gli sci come mezzo per fare alpinismo in inverno.

L’impostazione tecnica, base necessaria per la salita con le pelli e la discesa in neve non battuta, sarà accompagnata da nozioni su tutti gli aspetti che caratterizzano la montagna in inverno, con particolare attenzione a quelli relativi alla sicurezza.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi allo sci alpinismo. Agli allievi del corso è richiesta una adeguata attrezzatura da sci alpinismo, eventualmente accompagnata, nelle gite finali del corso, da materiale alpinistico come piccozza, ramponi, imbragatura.

La scuola mette a disposizione di ogni allievo un apparecchio ARTVA indispensabile per la sicurezza in caso di valanga, oltre a tutti i materiali di gruppo (corde, ecc..). Agli allievi del corso SA 1 è richiesta una discreta tecnica sciistica (sappiano cioè girare e fermarsi a comando nella posizione indicata), una età minima di 16 anni e l’associazione al Club Alpino Italiano.

Le iscrizioni al corso SA 1 si ricevono a partire dalla serata di presentazione e sono aperte fino a martedì 10 gennaio per chi si iscrive al CAI per la prima volta e fino a venerdì 13 gennaio per chi è già socio. L’iscrizione potrà avvenire presso la sede del CAI di Biella o tramite il modulo presente sul sito.