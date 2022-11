A gran velocità per Biella, auto dai vetri oscurati fermata dagli agenti: denunciata 32enne

La Polizia di Stato ha denunciato una cittadina italiana, 32 anni, residente nel Biellese, perché trovata in possesso di un taglierino con lama lunga circa 12 cm.

Durante l’ordinaria attività di controllo del territorio gli operatori della Polizia di Stato di Biella hanno notato un'autovettura con i vetri oscurati con a bordo due soggetti che procedeva a velocità sostenuta in centro città, tentando di eludere il controllo mediante manovre pericolose per la circolazione stradale. Intimato l’alt al veicolo, gli uomini della Squadra Volante hanno proceduto in un primo momento al controllo documentale delle due donne riscontrando in capo ad una di esse fin dai primi minuti un atteggiamento scontroso e contrariato.

All’atto di esibire la carta di circolazione, conservata nell’apposito vano porta oggetti lato passeggero, gli operatori hanno osservato la presenza di un taglierino con manico di 14 cm e lama lunga 12 cm, del quale la proprietaria del veicolo non sapeva giustificarne il possesso. Per tale motivo si è proceduto all’immediato sequestro dell’arma e al contestuale deferimento della donna alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.