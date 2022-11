Buoni risultati per Biella Corse, in gara a Monza e Castiglione Torinese, FOTO

Buoni risultati per Biella Corse, in gara a Monza e Castiglione Torinese

Altro weekend di gara per gli equipaggi e i navigatori di Biella Corse, impegnati in Lombardia, allo Special Rally Circuit Vedovati Corse e, in Piemonte, al Rally di Castiglione Torinese. “E non è finita qui” ricorda il “Team Manager” di Biella Corse, Alby Negri: “come spiegheremo in dettaglio nei prossimi giorni, questo fine settimana saremo impegnati in tre diverse gare e regioni!”.

Special Rally Circuit Vedovati Corse

Sia il navigatore che l’equipaggio Biella Corse al via del 6° Special Rally Circuit, by Vedovati Corse, rally in pista che si è corso questo fine settimana (12 e 13 novembre 2022) a Monza, sono giunti al traguardo finale.

Luca Pieri, che in questa occasione ha affiancato il pilota Simone Fumagalli su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), ha chiuso con un notevole settimo posto assoluto, sesto di gruppo e di classe. “E' andata bene” ha commentato il navigatore al termine “tutto sommato abbiamo fatto una bella gara e siamo contenti. Con la gente che c’era, chiudere al settimo posto assoluto è un gran bel risultato … considerato anche che il pilota guida quella macchina una volta all'anno!”.

Buon risultato e tanta esperienza per Emanuele Faeti e Filippo Bossetti, in gara con una Renault Clio 5 RS (gruppo RC5N, classe Rally5). Hanno infatti chiuso al settimo posto di classe, ottavi di gruppo e ottantottesimi assoluti. Per Emanuele va anche ricordato il sesto posto nella classifica degli “Under 25”.

Rally Castiglione Torinese

Per quanto riguarda la sesta edizione del Rally di Castiglione Torinese, che sì è corsa questo fine settimana sulla collina di Torino, un ottimo risultato è stato ottenuto da Enrico Gatto e Martina Decadenti che, con la loro Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4), hanno chiuso terzi di classe, sesti di gruppo e ventiduesimi assoluti.

“Non ho parole” ha commentato il pilota al termine “mi sono divertito come un matto e, anche se non ho mai guardato la classifica, alla fine è anche venuto fuori un bel risultato! Ringrazio tutti ma in particolare la mia naviga … è anche grazie a lei se siamo andati così forte!”. Ora Enrico, che normalmente siede sul sedile di destra delle vetture da gara, dovrà decidere che fare, visto che, è ormai evidente, se la cava benissimo anche come pilota!

Il migliore della Scuderia è però quello dei valdostani Patrick Chironi e Joly Yannick, per la prima volta in gara con le insegne di Biella Corse. Con la loro Renault Clio (gruppo RC4N, classe A7) hanno infatti chiuso secondi di classe, quarti di gruppo e diciannovesimi nella classifica assoluta della gara. “Siamo soddisfatti del nostro rally” ha commentato il pilota al termine; “abbiamo affrontato delle belle prove e, anche grazie ai consigli dell’amico Osvaldo Biglia, per quanto riguarda le gomme, siamo riusciti a fare un bel risultato. Credo proprio che torneremo a correre qui anche l’anno prossimo!”.

Buono anche il Castiglione del navigatore Biella Corse Manlio Rubiola, che ha corso a fianco del “collega” Christian Zeppegno, in quest’occasione in veste di pilota. Con la loro Renault Clio RS (gruppo RC5N, classe Rally5), hanno terminato il rally al 4° posto di classe, settimi di gruppo e ventitreesimi nella classifica assoluta della gara.

“Ci siamo divertiti un sacco” ha commento Manlio all’arrivo “e, nonostante i “top driver” che avevamo in classe e il fatto che fosse la prima gara di Christian come pilota, posso dire che siamo andati davvero bene … ci è sfuggito il terzo posto di classe per un niente!”.

Gara sfortunata, invece, per Ilvo Rosso, che in questa occasione era a fianco del pilota Roberto Bizzini, su di una Opel Kadett (gruppo RC4N, classe N3). La loro gara è infatti durata soltanto due prove, poi il ritiro.