Da Scarlatta Piante basta un messaggio per curare le tue piante!

Se le tue piante sono malate e non sai come risolvere il problema, a volte basta solo un messaggio. Scarlatta Piante, il Centro Giardinaggio di Davide Scarlatta, da oggi ha attivato un nuovo servizio: la consulenza online.

Davide si occupa della gestione del Centro - situato a Biella, in via Milano 149 - da quando ha 21 anni, fresco di studi alla Fondazione Minoprio, uno dei migliori istituti italiani per lo studio dell’ortoflorofrutticoltura. In questi 30 anni di lavoro presso il vivaio ha sviluppato una passione per la cura delle piante, a tal punto che i suoi clienti lo chiamano “Il Dottore delle Piante”.

Nel suo negozio, infatti, Davide offre una vera e propria consulenza: quando i suoi clienti hanno problemi con il loro “pollice verde”, si presentano presso il Centro Piante Scarlatta con i rami o le foglie delle loro piante malate e, dopo averle esaminate, Davide fa una diagnosi e consiglia loro la cura più adatta.

Da oggi, però, il servizio di consulenza fa un notevole passo avanti: è attivo anche online! Sul nuovo sito www.scarlattapiante.it è presente, infatti, un’intera sezione dedicata alla consulenza. Il procedimento per richiederla è molto semplice:

1. Visita il sito www.scarlattapiante.it

2. Clicca sul pulsante verde “Richiedi una consulenza”

3. Compila il modulo con i tuoi dati e una o più foto dettagliate della tua pianta malata

E Davide ti risponderà entro 24 ore con la sua diagnosi! Negli screenshot qui di seguito puoi vedere il modo in cui Davide si occupa di questi problemi:

Il Centro Scarlatta Piante si trova a Biella in via Milano 149.

Per informazioni: Tel. 015 33486 – info@scarlattapiante.it

Sito: www.scarlattapiante.it

Facebook: www.facebook.com/scarlattapiante

Instagram: www.instagram.com/scarlattapiante