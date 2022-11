Aperitivo sportivo di Newsbiella, rivedi la seconda puntata VIDEO

Seconda puntata dell'Aperitivo Sportivo. Continua l’attenzione di Newsbiella per il mondo sportivo biellese. Ai microfoni di Beppe Rasolo e Mauro Benedetti si sono alternati Luca Rossetto della Biellese Calcio, Maurizio Feggi dell’Ippon 2 Karate, Luca Maggia enfant prodige del ciclismo, Federico Barazzotto e Elena Ubezio per la pallavolo, il consueto spazio per il podismo con Paolo Vialardi e chiusura col botto, o meglio coi motori, con Corrado Pinzano. Dalla parte dello sport sempre!!!