Oltre 350 atleti al Lana, Boschi e Lavatoi, ecco i vincitori della gara di Tollegno FOTO

Si è tenuta domenica 16 ottobre la 9ª edizione della corsa podistica non competitiva “Lana, Boschi e Lavatoi”, organizzata dalle Associazioni di Tollegno Agorà, Arca di Noi, Pro Loco, Tollegno Insieme, Gruppo Alpini, Protezione Civile, Spazio 0-100, tutte da quest’anno riunite sotto il cappello di “Più Tollegno per tutti”, con il patrocinio del Comune di Tollegno.

Oltre 350 atleti, suddivisi nelle 3 categorie “in gara” (corsa podistica, corsa con il cane, camminata a passo libero), si sono cimentati lungo il percorso sviluppato tra le vie ed i boschi di Tollegno, lungo il nuovo percorso sviluppato prevalentemente fuori dalle strade carrozzabili.Durante la manifestazione, proseguendo l’iniziativa delle edizioni precedenti, è stata replicata la “L.B.L. Camminando nella Storia”, quest’anno dedicata al ricordo delle persone che hanno scritto, nel tempo, la storia del paese, come sempre guidata dalla brava e preparatissima Giulia Ghisio.

Nella categoria corsa ha tagliato il traguardo per primo Matteo Biolcati e, tra le donne, Irene Corniati. Nella categoria corsa con il cane ha vinto Sally, accompagnata dal fido padrone Maurizio Cortese. Il tradizionale premio Gatto d’Oro, quest’anno con particolare dedica al compianto Germano Gaito, per il primo tollegnese in gara, è ritornato, dopo un’edizione, ad Andrea Castagno.

Nel consueto clima di festa che contraddistingue la manifestazione, nel dopo gara, durante il ricco rinfresco offerto ai partecipanti dal comitato organizzatore con la collaborazione dei vari sponsor (Menabrea, Conad di Andorno Micca, Bergo Pneumatici, Zoomark, Solarfocus, ISI Costruzioni Generali) sono stati simbolicamente omaggiati i primi tre classificati di ogni categoria.

In continuità con le edizioni precedenti, gli organizzatori hanno sviluppato una proposta ecosostenibile della corsa, riuscendo, anche grazie alla collaborazione prestata da Cordar SpA Biella Servizi, a “risparmiare” un considerevole quantitativo di plastica, sostituendo i bicchieri “usa e getta” e le bottigliette di plastica con bicchieri riutilizzabili, abbattendo in modo pressoché totale la produzione di rifiuti (agli alteti è stata somministrata l’ottima acqua dell’acquedotto di Tollegno).

Come per le 8 edizioni precedenti, il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Fondo Edo Tempia. L’ordine di arrivo completo verrà pubblicato sul sito www.lana-boschi-lavatoi.it e sulla pagina facebook della manifestazione.