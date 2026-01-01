 / ECONOMIA

Pichetto: "Le parole del Presidente Mattarella sono un richiamo importante alla pace"

Le parole del Presidente Mattarella sono un richiamo importante alla pace, al dialogo e al rispetto reciproco come responsabilità quotidiana. Il Capo dello Stato ha ricordato come la storia della nostra Repubblica sia fatta di sacrificio, coraggio e partecipazione: un impegno che oggi riguarda anche la tutela dell’ambiente, la sicurezza energetica e una transizione sostenibile, elementi essenziali per garantire benessere, competitività  e futuro alle nuove generazioni. 

Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

