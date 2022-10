Pietro Micca, al ritmica vola all’interregionale FOTO

Domenica 25 settembre, le atlete del livello Gold della ritmica targata Pietro Micca tornano in pedana a Saluzzo per la seconda prova Regionale del Campionato di Specialità Gold. Le atlete Bocchino Francesca, Meirone Letizia, Nelva Margherita e Sansone Asia, si scontrano con l'élite piemontese per strappare il pass per la prova interregionale.

Bocchino Francesca (classe 2006), dopo un inizio sottotono a causa di un infortunio minore, dimostra grande costanza e determinazione. Al primo anno da senior guadagna a pieni voti il pass per la zona tecnica a entrambi gli attrezzi, cerchio e clavette, salendo sul terzo gradino del podio con il primo e al quarto posto con il secondo. Risultati per niente scontati dato il livello altissimo delle avversarie.

Meirone Letizia (classe 2009) si conferma una grandissima combattente. Dopo una prima gara difficile, l’atleta si mette in gioco e lavora ardentemente per un obiettivo: il podio. Infatti, il podio non si fa attendere. Vince la medaglia d’argento a pochissimi decimi dall’oro e agguanta la zona tecnica al nastro. Quinta al cerchio.

Nelva Margherita (classe 2008) conduce una bellissima gara, purtroppo qualche imprecisione di troppo le costa l’accesso all’interregionale con l’esercizio alle clavette. Ottima la performance al nastro che le fa staccare il pass per l’interregionale di misura. Tanti i commenti positivi per la giovane atleta, segno della grande crescita e del talento di Margherita. Conclude quarta al nastro e quinta alle clavette. Sansone Asia (classe 2009), per lei immensa la soddisfazione delle tecniche nel constatare il continuo e costante miglioramento dell’atleta. Affronta la gara con la determinazione di una ginnasta in crescita e la conduce magnificamente, presenta palla e clavette e in entrambi si conferma al quinto posto.

Il commento della direttrice tecnica Marta Nicolo: “Che dire, una gara piena di emozioni intense. Io e Irina Liovina siamo fiere del lavoro di queste ginnaste, che mai mollano e lottano fieramente. Adesso non ci si riposa, ma si continua a lavorare duramente per essere pronte per la prova interregionale fra due settimane.”