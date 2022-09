Tutto pronto per la Pigiama Run a Biella

Il 30 settembre indossa il tuo pigiama e corri o cammina per i bambini malati di tumore, per la Pigiama Run, il cui ricavato servirà a sostenere progetti e servizi concreti a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Alla luce dei recenti aggiornamenti regionali, LILT Biella ha deciso di finanziare attraverso la raccolta fondi dell’evento corsi di formazione professionale sulla gestione degli accessi venosi centrali in bambini oncologici rivolti al personale sanitario afferente alla Divisione Universitaria di Pediatria dell’Ospedale di Biella.

Iscriviti online: hai tempo fino alle 18.00 del 30 settembre

Ecco quale informazione utile. La corsa, o camminata, rigorosamente in pigiama, è aperta a tutti: adulti e bambini, famiglie, associazioni sportive, corridori professionisti e non, e a chiunque voglia testimoniare la propria vicinanza ai bambini ricoverati nei reparti oncologici italiani. Partiremo dal Village allestito a Spazio LILT e attraverseremo il centro della città in un percorso lungo circa 5 km.

PROGRAMMA

H. 17:30 > Apertura Sponsor Village

H. 18:30 > Ritrovo dei partecipanti

H. 19:00 > Partenza Pigiama Run

H. 20:00 circa > Rientro a Spazio LILT