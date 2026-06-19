Donazione della Croce Verde Biellese ad AIL Biella

La Croce Verde Biellese ha effettuato una donazione di 500 euro ad AIL Biella, a sostegno dell'attività che l'associazione svolge quotidianamente a favore dei malati oncologici e delle loro famiglie.

L'iniziativa nasce dalla volontà di riconoscere l'importante impegno portato avanti da AIL Biella sul territorio. "Conosciamo bene gli sforzi e la dedizione che caratterizzano il lavoro dell'associazione – spiegano dalla Croce Verde Biellese – e abbiamo voluto offrire il nostro contributo, pur nella consapevolezza che si tratta di un piccolo gesto rispetto alle necessità di una realtà così importante".

L'auspicio è che la donazione possa diventare un appuntamento fisso negli anni a venire. "L'obiettivo è trasformare questa iniziativa in una tradizione annuale. Anche un contributo modesto può avere valore se inserito in una rete di solidarietà più ampia: tanti piccoli gesti possono infatti contribuire a realizzare grandi risultati".

La Croce Verde Biellese spera inoltre che l'iniziativa possa sensibilizzare un numero sempre maggiore di persone verso l'attività svolta da AIL Biella, incoraggiando nuovi sostenitori ad avvicinarsi all'associazione e a supportarne i progetti.

Un ringraziamento particolare viene infine rivolto a Simonetta Stasi, apprezzata per l'impegno, la passione e la dedizione con cui porta avanti l'attività dell'associazione, rappresentando un punto di riferimento per molti pazienti e per le loro famiglie.