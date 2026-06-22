Regione, designati due direttori regionali: le parole di Cirio

La giunta regionale, nella seduta odierna, ha proceduto alla designazione dei direttori delle Direzioni regionali Giunta e Sanità per il prossimo triennio. La Direzione della Giunta regionale sarà affidata ad Angelo Robotto, mentre Antonino Sottile è stato confermato alla guida della Direzione Sanità.

Responsabile della Direzione Ambiente, Energia e Territorio dal 2024, Robotto vanta una consolidata esperienza nella pubblica amministrazione. Nel corso della sua carriera ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di direttore generale di Arpa Piemonte e di Ires Piemonte, maturando competenze di alto profilo nei settori dell’ambiente, della sicurezza, delle politiche sociali e delle procedure amministrative e legali. A partire dal 7 luglio, assumerà la guida della Direzione Giunta, mantenendo l’interim della Direzione Ambiente, Energia e Territorio fino alla nomina del nuovo direttore per il quale verrà avviata a breve la procedura di selezione.

«La nomina di Angelo Robotto rappresenta una scelta fondata sul merito, sulle competenze e sulla profonda conoscenza della macchina amministrativa regionale – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio –. Nel corso degli anni ha dimostrato capacità di governo dei processi complessi, rigore nella gestione amministrativa e una visione strategica nell’affrontare dossier di particolare rilevanza per il Piemonte. Sono qualità che oggi mettiamo a disposizione della Direzione della Giunta regionale, un ruolo centrale per garantire efficacia, coordinamento e capacità di attuazione delle politiche regionali. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà affrontare questo nuovo incarico con la professionalità e il senso delle istituzioni che ne hanno sempre contraddistinto l’operato».

«Desidero inoltre esprimere un sincero e sentito ringraziamento a Paolo Frascisco, che conclude il proprio percorso nell’amministrazione regionale per raggiunti limiti di quiescenza - aggiunge il presidente - In questi anni ha assicurato un contributo prezioso, caratterizzato da competenza, disponibilità e spirito di servizio. A nome della Regione Piemonte rivolgo a lui la nostra gratitudine per la dedizione e l’impegno con cui ha operato a favore dell’istituzione e della comunità piemontese nel corso della sua lunga carriera».

Per quanto riguarda la Direzione Sanità, la Giunta regionale ha confermato Antonino Sottile alla guida della struttura per il prossimo triennio. Sottile, medico chirurgo, è direttore della Sanità della Regione Piemonte dal luglio 2023. In precedenza è stato direttore generale della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – IRCCS di Candiolo e componente della Cabina di Regia nazionale per l’Health Technology Assessment (HTA) presso il Ministero della Salute, maturando una significativa esperienza nella programmazione e nella governance dei sistemi sanitari.

«La conferma di Antonino Sottile si inserisce in una scelta di continuità amministrativa e gestionale in uno dei settori più strategici dell’azione regionale – dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi –. La sanità rappresenta non soltanto il principale ambito di investimento della Regione, ma anche il servizio pubblico che più direttamente incide sulla qualità della vita dei cittadini. Per questo riteniamo fondamentale proseguire il percorso avviato, valorizzando le competenze e l’esperienza maturate in questi anni».

«Nei prossimi anni - aggiungono Cirio e Riboldi - il lavoro della Direzione sarà orientato al conseguimento di obiettivi chiari e misurabili: il mantenimento del rigore nella gestione delle risorse pubbliche, il rafforzamento e il rilancio della sanità pubblica piemontese, la riduzione delle liste d’attesa, il potenziamento dei servizi territoriali e l’attuazione del piano di edilizia sanitaria, che rappresenta uno degli investimenti più significativi per il futuro del sistema sanitario regionale. Si tratta di sfide decisive per garantire ai cittadini cure sempre più accessibili, efficienti e di qualità».