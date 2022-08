Serata raggae a Lo Chalet di Vigliano con Sal & Blakk Jah dei Woolers

Venerdì 2 settembre Blakk Jah & Sal - i componenti della band “Woolers” - saranno ospiti a “Lo Chalet Steakhouse & Potatoes” di Vigliano Biellese. Una serata all’insegna della musica raggae, con brani inediti scritti dalla band che hanno l’obiettivo di lanciare un messaggio di unione e fratellanza, che nasce proprio dal connubio tra Ghana ed Italia.

Il progetto “Woolers” prese vita quando i due ragazzi, Sal e Blakk Jah, si incontrarono per caso per le vie di Biella e, dopo una lunga chiacchierata, scoprirono di avere un amore comune per il reggae; dopo nemmeno una settimana, stavano già calvando un palco insieme e, da allora, non si sono più fermati suonando la loro musica in molti palchi della scena reggae. La prossima tappa sarà proprio il locale di Vigliano, che ospiterà la loro musica dalle 21:00.

“Il colore, per noi, è solo uno: il rosso del sangue che scorre dentro chiunque! One Love”.

In caso di pioggia, l’evento verrà posticipato.

Lo Chalet Steakhouse & Potatoes si trova a Vigliano Biellese, in via per Chiavazza 41. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 333 4424617

Pagina Facebook: www.facebook.com/lochaletstekhouse

Sito: www.lochaletsteakhouse.com