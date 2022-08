Teens Basket, Luca Antona è l'assistant coach: oggi al via la preparazione

Sarà l’esperto Luca Antona l’assistente allenatore di coach Corrado Boschetti nella stagione 2022-23 del Teens Basket Biella Zeta Esse Ti.

Allenatore delle giovanili e istruttore minibasket a Nole, Ciriè, Rivarolo, Ivrea, ma anche nel biellese con esperienze nella Bfb femminile, a Cossato e Vigliano, Antona ha lavorato anche in squadre senior: a Cerro Maggiore in serie B Lombarda, a Rivarolo e nella Bfb nella serie C femminile, a Ivrea come assistete in A2.

Il Teens si radunerà stasera al pala Aguggia di Cossato per una tre giorni dedicata principalmente alla preparazione atletica e un primo assaggio di basket. Per coach Boschetti e lo staff tecnico il primo obiettivo è conoscere i giocatori a disposizione.