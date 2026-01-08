Valle Cervo Lab, un laboratorio che guarda al futuro: i giovani saranno i protagonisti

Favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei giovani, stimolare la partecipazione attiva e la cittadinanza consapevole attraverso attività di co-progettazione e volontariato, oltre a incentivare la nascita di microeconomie locali basate su cultura, turismo sostenibile e innovazione sociale e migliorare l'accessibilità degli eventi culturali e naturalistici coinvolgendo anche persone con disabilità o con bisogni speciali di età 15-35.

Questi gli obiettivi principali del progetto Valle Cervo Lab, messo in campo per rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il territorio offrendo ai giovani occasioni di impegno sociale, sportivo, lavorativo e ambientale nell'ottica di salvaguardare il patrimonio culturale, valorizzare le risorse e contrastare lo spopolamento di queste vallate.

Tra le finalità del piano vi è indubbiamente quella di trasformare la Valle Cervo in un laboratorio permanente di protagonismo giovanile e formazione, facendo leva e perno sulle eccellenze locali in campo artistico, sportivo, naturalistico e culturale, come il Piedicavallo Festival, il Jazz Festival, il Trail del Monte Casto, la Valle dell'Acqua e molti altri appuntamenti.

Il progetto vede Campiglia Cervo come comune capofila, assieme a 10 realtà amministrative (Piedicavallo, Rosazza, Tavigliano, Pralungo, Miagliano, Ronco Biellese, Zumaglia, Andorno Micca, Sagliano Micca e Ternengo), e altri soggetti come: IRIS, Unione Montana Valle Cervo La Bursch, AICS Piemonte, Domus Laetitiae, Crescere in Valle, Il Filo da Tessere, Sportivamente, Big Picture Learning, IIS Giuseppe e Quintino Sella di Biella e molti altri ancora.

Tutti in campo per rendere realtà il progetto di valorizzazione della Valle Cervo. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte per un importo pari a 80mila euro. La sua attuazione è prevista a partire dalla primavera 2026.