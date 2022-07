Kart, Leonardo De Grandi non trova il giusto ritmo a Viverone

Grande sfortuna per il piccolo driver biellese di go-kart Leonardo De Grandi nella gara di casa sulla pista le sirene di Viverone in occasione del 9° appuntamento di campionato kartsport circuit domenica scorsa.



Dopo un'ottima qualificazione in terza posizione, il piccolo portacolori della scuderia rally & co, replica il podio sul gradino più basso in gara 1 a solo un decimo dalla seconda piazza, mentre in finale è stato costretto al ritiro a causa della rottura della catena mentre era saldamente in seconda posizione; "purtroppo queste sono le gare" dicono in coro papà Luca e mamma Giada a fine gara pensando già alla prossima gara il 23 luglio sul circuito South Garda di Lonato in provincia di Brescia.