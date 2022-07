In Italia e in Europa ottimi risultati per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

Il lungo fine settimana degli atleti verde-turchese-oro è iniziato sabato 2 luglio a Embrun (Francia) dove si è disputato il Triathlon Olimpico, gara molto dura con una bike di 44km con un dislivello di 700D+ e una run con molto sterrato e ondulata altimetricamente.

Ottima la prova del torinese Gabriele Verdoja, che su quasi 600 partecipanti ha ottenuto un significativo 50° posto assoluto e il 7° nella categoria S3, di buon livello le sue frazioni ciclistiche e di run. Sempre sabato, in Francia si è disputata la tappa francese del circuito internazionale di XTERRA.

Buona la prova del Campione Italiano in carica, Michele Bonacina, che ha conquistato il 5° posto assoluto nella gara Short Track, l’atleta lecchese sempre nel gruppo di testa, in una gara dove erano presenti molti dei migliori specialisti, ancora una volta ha dimostrato di essere tra i più forti atleti al mondo del Triathlon Cross. Domenica 3 luglio in primissima mattinata c’è stato lo start del 70.3 di Sandnes gara norvegese del circuito IronMan. Presente, dopo una lunga trasferta con il suo tecnico Paolo Zunino, il lunghista loanese Ivan Cappelli che dopo la prova molto positiva dei Campionati Italiani di Olimpico dello scorso fine settimana, ha sfoderato una gara perfetta, per lui terzo posto assoluto nella gara internazionale con una prestazione che gli conferisce una dimensione sportiva internazionale.

Di rilievo il tempo, di poco superiore alle 4h ore di gara. Sempre domenica 3 luglio si sono disputati, a Taranto, i Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Aquathlon Classico (2,5km run, 1.000m swim, 2,5km run) , in gara per Valdigne Triathlon 5 atleti che hanno affrontato la lunga trasferta. Spettacolare la location della gara, che vedeva il suo centro nella banchina dello splendido Castello Aragonese, la gara, fortemente voluta dalla Fitri, dalla Fitri Puglia con il suo Presidente Antonio Tondi, dal Comune di Taranto e dalla Marina Militare, ha avuto un indubbio successo per la bellezza del luogo e la possibilità per il pubblico di seguire la parte natatoria dal ponte girevole con una suggestiva visione dall’alto.

Al maschile prova straordinaria per l’ex Campione Italiano di Triathlon Olimpico U23, il padovano Nicolò Ragazzo. Oro per lui, costruito con una frazione natatoria superba che gli ha consentito di infliggere ai forti avversari Bruni e Angelini un distacco significativo. Al femminile, sfortunatissima la prova della padovana Francesca Crestani, che partiva con il numero 1, purtroppo una rovinosa caduta nelle fasi iniziali della prima run l’ha costretta al ritiro per un risentimento che ha poi accusato nella frazione natatoria. La frazione di nuoto, più lunga del previsto e condizionata da una fortissima corrente, è stata sicuramente decisiva nello svolgimento della gara.

Grande prova della giovanissima biellese, la quindicenne Costanza Antoniotti, che pur accusando un risentimento che le ha condizionato la corsa finale, ha conquistato un significativo 11° posto assoluto italiano e il terzo tra le Youth B, 13° al traguardo, protagonista di una gara solida e positiva, l’altra giovane padovana Erica Mazzer, per lei 4° posto nella categoria S1, con tre frazioni decisamente di alto livello. Tra le donne si festeggia ancora un podio e ancora un oro e Titolo Italiano di categoria per la biellese Alessandra Degiugno, oro tra le M3, dopo i primi posti di categoria nel Duathlon Classico, nel Duathlon Sprint e il bronzo nel Triathlon Olimpico No Draft. Veramente un’annata da incorniciare per lei fino ad ora. Ora per gli atleti verde-turchese-oro focus sui Campionati Italiani Giovanili di Triathlon di Lovadina (TV) che si svolgeranno tra due settimane.