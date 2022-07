Gaglianico, Giuseppe Bifernino nuovo Presidente

Da sabato 2 giugno, Giuseppe Bifernino, noto dirigente calcistico biellese, ed ex direttore sportivo di Aosta, Borgomanero e Ceversama con cui ha appena vinto il campionato di Prima Categoria, è il nuovo Presidente del Gaglianico Calcio.

Ieri la presentazione della nuova società che, nella prossima stagione agonista 2022-2023, parteciperà al campionato di Seconda Categoria con la prima squadra, ed ai tornei Juniores, Allievi 2007, Allievi 2006, Giovanissimi 2009.

Ieri, mercoledì 6 luglio, all'Auditorium di Gaglianico la conferenza stampa di presentazione della nuova società. “Il Gaglianico, nato nel 1946, - esordisce il neo Presidente – è una delle società biellesi che ha mantenuto la propria identità e che cammina con le proprie gambe grazie ai suoi eccezionali volontari. Noi stiamo lavorando da due mesi e abbiamo scelto di investire sulle strutture anziché chiedere il ripescaggio in Prima Categoria ed allestire una squadra per salvarci”.

“Abbiamo ripristinato il manto erboso del campo di Via Napoli grazie ad un'impresa specializzata. - continua Bifernino - Abbiamo rimesso a norma il campo adiacente la chiesa sistemando gli spogliatoi, cambiando la caldaia e sistemando la recinzione ripristinata dal Comune. Ringrazio il Sindaco Paolo Maggia ed Vice Luca Mazzali perchè ci stanno aiutando. Al 30 giugno il Gaglianico aveva 157 giovani che, con i probabili 40 giocatori di Juniores e Prima Squadra, somma 197 elementi: quindi in questi mesi cercheremo altre strutture per allenarci e giocare. Infine, entro la prossima stagione, il progetto è l'impianto in erba sintetica per il campo 9 di Via Napoli per i nostri bambini”.

La prima squadra, che ha terminato l'ultima stagione di Seconda Categoria al 4° posto ed eliminata ai play off nonostante il pareggio con la novarese Pernatese, punta a migliorare, come conferma il neo mister Matteo Isabelli: “Costruiremo una rosa di 20 giocatori sulla base di quella dell'anno scorso, un gruppo molto affiatato dalle grandi potenzialità. Io alleno da dieci anni, ho esperienza da vice allenatore con Biellese e Vigliano e questa è la mia prima volta come primo allenatore per cui ho fatto il patentino lo scorso inverno. Ringrazio per avermi scelto, sono molto contento di avere accettato perchè la società ha idee chiare e progetti importanti. Cercherò di ripagare la fiducia con l'obiettivo di migliorare la scorsa stagione”.

Obiettivo condiviso dal Direttore Sportivo di Juniores e Prima Squadra Matteo Chieppa: “Vogliamo migliorare la scorsa stagione perchè c'è voglia di rivalsa dopo un'eliminazione ai play off con un pareggio. Tre giorni dopo quel pareggio abbiamo battuto 4-0 la Pernatese in Coppa con due 2004 e due 2003 in campo. Questo significa che lo staff tecnico si relaziona e conosce i giocatori delle altre nostre squadre”.

Un altro volto nuovo è il Direttore Sportivo Simone Marino, responsabile per la parte agonistica del settore giovanile : “Abbiamo bravi ragazzi ed eccellenti sportivi. Il sogno è vedere una prima squadra formata da giocatori cresciuti nel vivaio ed abbiamo i ragazzi, i progetti e le strutture per farlo”.

Presente alla conferenza anche il Vice Sindaco, ed ex calciatore del Gaglianico, Luca Mazzali: “E' bello sapere che ci sono tanti ragazzini che tornano a giocare a calcio”.