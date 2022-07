Dopo i saluti, in casa del TeamVolley è arrivata l'ora delle conferme, in attesa delle novità. Chiara Cimma (libero), Francesca Peruzzo (centrale), oltre alle giovanissime Giorgia Zatta (opposto), Ginevra Levis (banda) e Beatrice Biasin (banda) costituiranno l'ossatura del gruppo squadra che affronterà, per la prima volta nella storia biancoblù, il campionato di Serie B2 nella stagione 2022/23.

C'è anche Letizia Gualinetti, che però, causa motivi di studio, sarà aggregata alle compagne solo per metà della preparazione e per la prima parte di stagione, dal momento che da gennaio sarà costretta a trasferirsi a Lucca, dove frequenterà un master post universitario: «Lo scorso anno - ricorda "Leti" - ho dato priorità alla pallavolo, anche se studiando a Bra ho dovuto fare sempre avanti e indietro, e a volte è stato decisamente faticoso. D'ora in poi, invece, vorrei dare precedenza all'università, perché ho iniziato un master che dura solo un anno e quindi l'idea è quella di sfruttarlo al massimo. Da gennaio a marzo sarò a Lucca per uno stage, quindi non sarò fisicamente presente. Conto di fare la prima parte di preparazione con la squadra, poi, a metà settembre, dovrò assentarmi per partecipare ad un viaggio-studio organizzato dall'università. Alla società ho chiesto la cortesia di organizzarsi indipendentemente da me, proprio perché non riesco a garantire una presenza continuativa. Dopodiché, quando mi sarà possibile, sarò felice di allenarmi e giocare con le mie compagne».

«Sono davvero contenta di far parte di questa squadra per un altro anno - ammette Chiara Cimma -, sarà una novità anche per me, perché giocherò per la prima volta in un campionato di Serie B, con un livello decisamente più alto. Mi piace l'idea di mettermi nuovamente in gioco facendo un’esperienza diversa in una categoria nazionale. Sono convinta che anche quest’anno, con le nuove ragazze, si formerà un bel gruppo coeso e compatto».

Francesca Peruzzo ha pensato di appendere le ginocchiere al chiodo, ma non ha resistito alla voglia di godersi la promozione appena conquista sul campo e quindi ha deciso di continuare, almeno per la prossima stagione: «Sono molto felice di aver deciso di continuare a giocare e che la società abbia deciso di proseguire con me questa nuova avventura in B2, non è mai scontata la riconferma anche dopo una anno fantastico come quello appena trascorso. La prossima stagione sarà tutta un'altra storia rispetto al campionato di Serie C, ma sono certa che tutti, squadra, staff e società, ci impegneremo al 100% per dare il massimo».

«Siamo assolutamente molto soddisfatti che queste ragazze possano continuare a giocare con noi nel prossimo campionato di B2, che abbiamo conquistato anche con i loro sforzi e sacrifici. Tutti noi sappiamo bene che la prossima stagione sarà dura, e che dovremo dare il massimo, ma la voglia di rimetterci in gioco e di lavorare insieme non ci manca, anzi. Sono sicuro che le ragazze che abbiamo confermato saranno in grado di darci tutto il loro contributo e la loro carica per fare bene», commenta in chiusura il direttore sportivo Marco Motto.