Furto di carburante da due camion in sosta: c'è anche un biellese tra i denunciati

Con l'aiuto di tubi di gomma avevano trovato il modo di svuotare i serbatoi dei camion in sosta nell'area all'ingresso dell'autostrada A4 a Santhià. Quattro cittadini romeni, residenti tra le province di Milano, Monza, Vercelli e Biella sono stati denunciati dai Carabinieri di San Germano con l'accusa di furto aggravato.

I quattro erano stati notati, intorno alle 8 di mattino del 18 giugno, da alcuni automobilisti "trafficare" intorno a due mezzi pesanti in sosta e il loro comportamento sospetto ha portato qualcuno a segnalare la cosa alle forze dell'ordine. L'intervento tempestivo di più pattuglie, tra le quali quella della stazione di San Germano, ha permesso di bloccare e identificare quattro cittadini di origine rumena che avrebbero asportato, tramite dei tubi di plastica, diversi litri di gasolio dai serbatoi dei due camion parcheggiati e lasciati temporaneamente incustoditi dagli autisti, che si erano recati nel vicino bar per fare colazione.

Il carburante trafugato era stato stoccato in taniche di metallo ed è stato prontamente restituito ai conducenti che, rintracciati, sono stati invitati in caserma per la formalizzazione della denuncia e la restituzione del combustibile. I quattro indiziati sono stati deferiti per furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica di Vercelli.