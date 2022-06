Rally d’Alba: un’entusiasta Pierangelo Tasinato si prepara alle 6 prove speciali

Il rallista Pierangelo Tasinato riprende a correre e sarà presente, venerdì 24 e sabato 25 giugno, alla 16esima edizione del Rally d’Alba, dove gareggerà nel campionato CRZ (di zona). Il team è ormai consolidato e vede il pilota di Biella Corse, affiancato dal navigatore Mattia Nicastri, nuovamente sulla sua Skoda R5 preparata dal team Miele.



Le 6 prove speciale, 2 il venerdì sera e 4 il sabato, copriranno un totale di 78 km: “Il tracciato è impegnativo – racconta Tasinato – e le prove non saranno facili ma sarà sicuramente una bella esperienza con tanti big e un’ottima organizzazione. Non mi ritengo un fenomeno – prosegue Tasinato – e ciò che mi importa è l’emozione di essere sulle 4 ruote, prima viene il divertimento e poi il risultato”.



Prosegue l’iniziativa lanciata dal pilota in sostegno del reparto di cardiologia dell’ospedale di Biella a cui è possibile contribuire al link: https://www.gofundme.com/f/98quf-una-mano-sul-cuore?qid=6d9a49821bdf3959e545393d0da08f28