Onda Latina, trattamenti ai capelli per tutti in vista della stagione estiva FOTO

Prepararsi per la stagione che, più di tutte, invoglia a stare all’aperto è un compito che molti prendono sul serio dedicando, di conseguenza, il tempo necessario ad assicurarsi un look gradevole e funzionale. Se la soluzione che si cerca riguarda l’acconciatura, Onda Latina, salone di parrucchieri di Lessona, ha la risposta.







Situato in viale Piemonte 10, a Lessona, Onda Latina offre una vasta gamma di trattamenti che vanno dai più classici, come colore, piega e altri, a quelli più particolari e ricercati. In questo ambito si distingue i “Botox per capelli” per chiome spente; la soluzione consiste in un trattamento anticrespo che ristrutturerà il capello con ceramidi, vitamine, proteine e amminoacidi. In questo modo verrà restituita la giusta luminosità, corposità e l’effetto è immediato. Durata massima: 3 mesi.







Onda Latina



Viale Piemonte 10, Lessona

Orario: dal martedì al sabato, dalle 9 alle 19 (orario continuato)

Tel: 015 981436

Facebook: https://www.facebook.com/ondalatinaparrucchieri/

Instagram: https://www.instagram.com/onda.latina.parrucchieri/