Biella, lavatrice a fuoco dentro casa e una donna rimane intossicata: paura al Villaggio Lamarmora

Momenti di forte preoccupazione al Villaggio Lamarmora di Biella. Stando alle informazioni raccolte, una lavatrice avrebbe preso fuoco all’interno di un appartamento per cause da accertare; inoltre, a causa dei fumi dell’incendio, una donna sarebbe rimasta leggermente intossicata.

In seguito è stata medicata sul posto dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la Polizia per i rilievi di rito.