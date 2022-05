Botalla TeamVolley vince ad Arona e resta in Serie D

Il magico weekend biancoblù si chiude con un altro risultato importante e fortemente voluto. Ieri pomeriggio, ad Arona, il Botalla TeamVolley ha conquistato, con pieno merito, la permanenza in Serie D. Dopo aver inanellato tre vittorie su tre nel girone playout, Perissinotto e compagne hanno potuto brindare alla salvezza appena raggiunta. Contro Lagomago72 Volley bastava vincere un set, e invece le biancoblù hanno portato a casa un 3-1 che legittima e impreziosisce la loro impresa.

«Obiettivo raggiunto e da non sottovalutare! - dichiara soddisfatto il presidente Mauro Gualinetti -. Con una squadra così giovane salvarci in Serie D è davvero un gran bel traguardo. Anche questo, come quello della Serie C, è stato un campionato sofferto, in cui nessuno ci ha regalato nulla. Vero è che noi ci siamo un po' complicati la vita proprio a causa dell'inesperienza, ma alla fine il dato importante è che abbiamo vinto otto delle ultime undici partite, dominando il girone playout. Il valore di questa squadra ci era chiaro fin dall'inizio. A nome della dirigenza del TeamVolley, devo dire ancora una volta che siamo molto contenti del lavoro svolto da tutto staff tecnico e dalle ragazze, che oltre al valore di cui parlavo prima, hanno saputo dimostrare sempre grande impegno, passione e determinazione. Oggi abbiamo un altro buon motivo per festeggiare!».

«Grazie al primo set vinto - commenta coach Fabrizio Preziosa -, al di là del 3-1 finale, ci siamo conquistati la meritata salvezza. È stata una rincorsa difficile, con un obiettivo raggiunto che, per quanto mi riguarda, ha la stessa valenza della promozione in B2 della prima squadra. Era un traguardo importante, sia per la società che per le ragazze. Un risultato sofferto, perché arriva dopo aver faticato molto nella prima parte di stagione, in cui, per mille motivi, abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Le tre vittorie su tre partite disputate in questi playout hanno invece confermato quanto di buono avevamo fatto vedere nella fase finale di regular season. Manteniamo la categoria, cosa che ci permette di far crescere le nostre ragazze più giovani, quelle che si affacciano per la prima volta sul palcoscenico dei campionati regionali. Un weekend praticamente perfetto, checi ha regalato soddisfazioni incredibili, permettendoci di raccogliere i frutti del lavoro svolto nell'intera stagione. Più di così non potevamo chiedere!».

LAGOMAGO72 VOLLEY ARONA - BOTALLA TEAMVOLLEY 1-3

Parziali: 23-25, 25-15, 19-25, 21-25

TeamVolley: Lorenzon 7, Allorto 1, Silvestrini 8, Pelliciari 2, Scoleri 5, Nanì 12, Vioglio 1, Vodopi 4, Perissinotto 6, Biasin 3, Damo, Valli (L). Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Marco Allorto.