La Passione di Sordevolo si presenta all'Eurovision Song Contest a Torino

Nell’ambito degli eventi legati all’Eurovision Song Contest 2022, domani, sabato 14 maggio alle ore 12, al Media Centre Casa Italia di Palazzo Madama a Torino, avrà luogo la presentazione de “La Passione di Sordevolo”, massima espressione di teatro popolare della Passione di Cristo, unica in Italia.

Uno spettacolo con oltre due secoli di storia, in cui un intero paese va in scena, con 40 repliche in 100 giorni, in un anfiteatro di 4000 metri quadrati con 2400 posti a sedere.

L’edizione 2022 della storica rappresentazione andrà in scena dal 18 giugno al 25 settembre tutti i fine settimana a Sordevolo, un piccolo e grazioso borgo montano della Valle Elvo in provincia di Biella.