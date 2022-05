Si corre al Mosso Vertical Mille, 5° edizione, foto Finatti per Newsbiella.it

L’ associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca – Sezione podistica Biella Running (VC048) in collaborazione con la Pro Loco di Mosso ha organizzato per oggi 8 maggio la 5° edizione del MOSSO VERTICAL MILLE: 1000 metri di dislivello su 6,2 km, dal centro di Mosso (Valdilana, Biella) fino alla vetta della Rocca d’Argimonia, in Oasi Zegna.

Qui il video della partenza

Presente anche la Domus Laetitiae alla quale sarò devoluta una parte del ricavato.