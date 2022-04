Teens Basket, playoff sfumati di un soffio: ora saranno playout con Torino

Il Teens Basket Biella sfiora la qualificazione ai play off, ma si dovrà accontentare di inseguire la salvezza passando dai play out. Non è bastato allo Zeta Esse Ti battere 73-70 Savigliano nel match giocato sabato al Forum. La quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate è valsa infatti solo il nono posto.

Per 24 ore il Teens si è trovato virtualmente nei play off, fino alla vittoria prevedibile di Chieri contro Ginnastica Torino. La salvezza passerà dalla serie play out contro Ginnastica, con gara 1 in programma sabato 23 alle 20.30 al Forum.

Teens Biella-Savigliano 73-70 (21-22, 39-40, 59-53).

Biella. Moro ne, Maffeo, Dotti, Squizzato 16, Alberto 22, Cena ne, Perino 2, Vercellino 11, Ouro Bagna 11, Brusasca, Cerri 2, Amoruso 9. Allenatore: Marco Card