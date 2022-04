Ristorante pizzeria La Pace: porte aperte a Pasqua e Pasquetta

Le feste pasquali si stanno avvicino e con esse la ricerca di un ristorante in cui trascorrere il pranzo o la cena in caso non si voglia restare a casa. Il ristorante pizzeria La Pace, in via Garibaldi 6, lancia la sua proposta per Pasqua e sarà aperto nei due giorni principali, 17 e 18 aprile, sia a pranzo che a cena. In fascia serale l’apertura sarà alle ore 18 e proseguirà fino alle 24 mentre nella fascia diurna si potrà pranzare dalle 12 alle 15.







L’offerta culinaria sarà basata su un menù alla carta con specialità di carne e pesce a cui si aggiungeranno le pizze, appositamente preparate con un impasto a lunga lievitazione e alta digeribilità da minimo 36 a 72 ore di maturazione. Non manca ovviamente la proposta per celiaci e, sia sul fronte menù che sul fronte pizze, l’assenza di glutine non sarà un problema.

Luigi Apicella è stato campione del mondo pizza glutin free nel 2013.

Ristorante Pizzeria La Pace

Indirizzo: via Garibaldi 6

Tel: 01521930; 3421404222.

Sito: www.lapacebiella.it