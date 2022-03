Winter Brich Summer Camp si presenta a Valdengo

Un campo estivo centrato sui bambini, sugli sport all’aria aperta e sulla valorizzazione del territorio biellese, ecco la proposta del summer camp organizzato da Winter Brich Rail di Valdengo.

Questa sarà l’opportunità per avvicinare i più piccoli a sport come escursionismo, arrampicata, orienteering e molto altro. Il programma settimanale prevede 2 giorni in piscina e l’organizzazione di un’escursione ogni venerdì nei luoghi montuosi della provincia (Bielmonte, Oropa, Valle Elvo).

I bambini saranno seguiti durante tutta la giornata, il costo di iscrizione comprende anche il servizio di pre-orario, dalle 7:30 alle 9:00, e di post-orario, dalle 18:00 alle 18:30. Gli animatori hanno organizzato un incontro martedì 29 marzo alle 21:00, nella palestra di Valdengo, per i genitori interessati.