Sabato allo Stadio Pozzo-La Marmora il Torino Primavera sfida la Spal

Il grande calcio giovanile ancora protagonista a Biella. Il Torino Primavera di mister Coppitelli, dopo l’ennesimo pareggio maturato contro la Sampdoria, disputerà il 25° turno del campionato Primavera Timvision sul rettangolo dello stadio Pozzo-La Marmora di Biella. I granata si confronteranno con gli emiliani della Spal. Appuntamento fissato per sabato, 19 marzo, con fischio d’inizio alle 17.

Biglietti disponibili direttamente al botteghino dello stadio Pozzo al costo di 10 euro (2 euro il ridotto per gli Under 14). I cancelli dello stadio apriranno un’ora prima rispetto al fischio d’inizio. Il match sarà in diretta Tv canale 61 DDT, App Sportitalia e www.sportitalia.com. Si ricorda che per l’accesso è obbligatorio il Green Pass.

Dice il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “La collaborazione prosegue e siamo felici di poter promuovere i nostri impianti sportivi con la Primavera del Torino. Per la Città di Biella è motivo di orgoglio ospitare partite importanti del torneo Primavera, senza contare l’indotto che questo genera sia per alberghi, sia per ristoranti. Avere eventi di questa portata non capita tutti i giorni e invito tutta la cittadinanza allo stadio per assistere a un match giovanile che sarà di altissimo livello, con i granata ancora lanciati all’inseguimento del quarto posto”.

Il precedente. Torino e Spal si sono affrontate nell’ottava giornata di campionato lo scorso 7 novembre. La sfida si era conclusa con una bella vittoria per i granata a segno per 2-0 grazie alle reti siglate rispettivamente al 13’ e 39’ da Dellavalle e Savini.

La classifica alla 24° giornata di campionato: Roma 51 punti, Fiorentina 43, Inter 42, Cagliari* 39, Sampdoria 38, Juventus* 37, Sassuolo e Atalanta 36, Torino 35, Milan 33, Genoa* e Bologna 30, Napoli* e Empoli 29, Hellas Verona e Lecce 27, Spal 19, Pescara* 11. *Una partita in meno .