Bonprix BFB a testa alta contro Pegli

Ancora una bella prestazione delle ragazze del Basket Femminile Biellese targato Bonprix contro Pegli, seconda della classe, dopo aver tenuto testa la settimana precedente alla capolista Cuneo. Purtroppo anche questa volta non sono arrivati i meritati punti in classifica. Partita fotocopia di sette giorni prima.

Dopo una partenza con il freno tirato, le ragazze di coach Fabbri sono andate al riposo lungo sul -3. All'inizio del terzo quarto le laniere riuscivano anche a portarsi sul +5. La reazione delle liguri era veemente e cacciavano le padrone di casa a -12. Nelle fasi finali Biella si riportava sotto ma le triple di Pegli toglievano ogni velleità di rimonta. Percentuali di realizzo biellesi non entusiasmanti e triple a raffica della squadra ospite lasciano l'amaro in bocca per un risultato che avrebbe potuto vedere il punteggio ribaltato. Bisogna però sottolineare la crescita della compagine biellese che, contro le prime due squadre in classifica, all'andata si erano visti risultati molto severi, mentre ora si gioca, nonostante le assenze, quasi alla pari.

BONPRIX BFB - BASKET PEGLI: 61 - 69 (9-20/26-29/39-51).

Bfb: Tua, Habti ne, Senesi 2, Peretti ne, Zanforlini 4, Lentini ne, Truccano ne, Tombolato 2, Ramella 18, Avonto 8, Gandini 26, Gentile ne. All Fabbri, vice all. Merlo e Riccini