Pomeriggio di fuoco nel Biellese, diversi interventi dei Vigili del Fuoco e AIB (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Pomeriggio di fuoco (e di interventi) nel Biellese. Oltre all’incendio scoppiato all’interno di un capanno a Tollegno (leggi qui), i Vigili del Fuoco si sono attivati per altre tre segnalazioni, che avvertivano la presenza di sterpaglie a fuoco in vari punti del territorio.

Le squadre, infatti, hanno proceduto allo spegnimento di alcuni roghi (di lieve entità), registrati nei paesi di Pralungo, Magnano e Cerrione. In tutti i casi hanno agito anche gli AIB. In seguito, hanno avuto luogo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle aree interessate.