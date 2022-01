Capanno a fuoco a Tollegno, una colonna di fumo nero preoccupa i residenti FOTO

Un’alta colonna di fumo nero ha destato preoccupazione tra i residenti di Tollegno, lungo la strada per Carameletto. Nel primo pomeriggio di oggi, 30 gennaio, si è sviluppato un incendio all’interno di un capanno che ospita mezzi e attrezzature agricole.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che un trattore abbia preso fuoco per cause ancora da accertare. Le fiamme si sono sviluppate molto velocemente e hanno attaccato il tetto dello stabile e alcune porzioni di bosco vicino. Sul posto i Vigili del Fuoco e le squadre AIB: al momento, si stanno avviando alla conclusione le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata. In seguito, avrà luogo la bonifica. Non si conosce al momento l’ammontare dei danni subiti.