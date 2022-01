Cossato fa il tifo per l'atleta paraolimpico Andrea Seffusatti, in gara alla fondo di Marcialonga

Giornata all’insegna dello sport a Cossato. Oggi pomeriggio, alle 15, presso il mercato coperto di Piazza Croce Rossa ci sarà l'arrivo di una staffetta proveniente dal Palazzetto dello Sport di Chiavazza.

“Questa staffetta è stata voluta dallo Sci Club per sostenere l'atleta paraolimpico cossatese Andrea Seffusatti, che parteciperà alla famosa gara di fondo Marcialonga, in programma domenica 30 gennaio in Trentino, nella Valli di Fiemme e Fassa – spiega il presidente di Auser Cossato Marco Abate – Come Auser abbiamo dato una piccola mano a livello organizzativo, richiedendo il patrocinio al Comune, che ringraziamo per la collaborazione e la sensibilità”.