A Mottalciata un piano regolatore pro fotovoltaico

Il consiglio comunale di Mottalciata del 27 dicembre ha approvato una variante al piano regolatore con cui ha destinato una zona di 1,5 ettari a sport e terziario.

In sostanza la variante ratifica un accordo tra una società privata operante del settore fotovoltaico, che aumenterà di 1,5 ettari la superficie di pannelli solari, e l'amministrazione che otterrà la proprietà di 3 ettari di terreno vicino al campo sportivo.

Terreno che, secondo i progetto del sindaco Roberto Vanzi, dovrebbe essere destinato proprio a sport e terziario “Questa società privata ha ottenuto l'autorizzazione e quest'anno procederà all'estensione dei pannelli solari. – precisa il primo cittadino –. Quanto ai 3 ettari che diventeranno nostri, io immagino e sogno un complesso a livello regionale di riabilitazione per atleti e persone infortunati, e per assistenza ai diversamente abili”.

Il sindaco Vanzi spiega come intende attuare questo progetto: "Fatta la variante, quest'anno firmeremo l'accordo per avere il terreno. Dopodiché predisporremmo un progetto preliminare entro il 2022, e cercheremo i finanziamenti per provare in tutti i modi a realizzarlo. Finanziamenti che, secondo quanto da loro ventilato, potrebbero arrivare dalla nostra controparte che si occupa di fotovoltaico”.