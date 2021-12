Le praline di Stefania Massera vincono tre Argenti e un Oro

Il 28 novembre, per Stefania Massera, è stato un giorno ricco di emozioni: le sue praline, nate quest’anno, si sono aggiudicate tre Argenti ed un Oro agli International Chocolate Awards di Firenze, una competizione indipendente molto affermata che riconosce l’eccellenza nella produzione di cioccolato. Non solo: si sono aggiudicate anche tre menzioni speciali per i prodotti locali, scelti ed utilizzati da Stefania.

“È un progetto che, dopo tanti mesi di studio, finalmente ha preso forma” racconta Stefania con emozione. “Si tratta di una confezione di 8 diverse tipologie di praline, di cui 4 sono state presentate alla competizione di Firenze, tutte studiate nei minimi dettagli; per realizzarle, ho utilizzato ingredienti provenienti dalla Serra Morenica d’Ivrea, un territorio che io amo molto”.

L’amore per il territorio ha portato così Stefania alla creazione di questo progetto, un cammino sensoriale e degustativo di 25 km che unisce due province, quella di Biella e quella di Torino. Ogni pralina racchiude non solo gli ingredienti principali, ma anche la vita quotidiana di agricoltori, contadini, pastori e piccoli imprenditori volti a fare della propria attività un vero e proprio tesoro del territorio in cui vivono.

Ogni pralina prende il nome dall’ingrediente principale di cui è composta o dal sapore che ricorda, rigorosamente in piemontese: Pulenta e lacc (polenta e latte), Al Malinteisa (il malinteso), Fiaschet (fiaschetto), Un Cichèt ed Grapa (un bicchierino di grappa), Torta dla nòna (torta della nonna), Al Torcèt (il Torcetto), Ninsòla dla Bessa (nocciola della Bessa) e Ël gust ël bòsch (il sapore del bosco).

All'interno delle sue praline è presente la nocciola di Luca Ribotto, il miele a km0 di Igor Petracco, la mostarda di mele dell’azienda agricola La Soleggiata, il passito di Erbaluce di CellaGrande, il miele dell’apicoltura LSG e la farina di Mulino Ottino.

“Ora invece è tempo di pensare al Natale in arrivo!” - continua Stefania - “Ovviamente ci siamo già messi all’opera e abbiamo preparato i nostri panettoni artigianali, da quelli classici ai gusti più ricercati, come il “Gianduia” con nocciole e cacao, quello all’albicocca, ai frutti esotici o cioccolato e pere”.

Non mancano negli scaffali del negozio i cioccolatini e i “grandi classici” della tradizione, come i Torcetti, che ogni anno diventano sia un’ottima idea regalo che un dolce perfetto da gustare dopo i pranzi e le cene delle feste.

I punti vendita si trovano a:

Biella (BI) - Via della Repubblica, 65b

Sala Biellese (BI) - Via Regina Margherita, 9 (Fraz. Bornasco).

Fino al 24 dicembre, sia lo spaccio di Sala Biellese che quello di Biella, saranno aperti tutti i giorni.

Gli orari di Sala Biellese: 9:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00 (anche il lunedì).

Gli orari di Biella: 9:30 – 12:30 e 15:00 – 19:00 (il lunedì solo dalle 15:00 alle 19:00, chiusi al mattino).

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 015 20465 (Biella) – 015 2551109 (Sala Biellese).

Pagina Facebook: www.facebook.com/pasticceriamasseragino